محافظ القليوبية: الانتهاء من 93.5% من مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 11:27 صباحاً - عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة معدلات تنفيذ مشروع الرئيس لتطوير القرية المصرية مبادرة "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتورة سلوي أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس خالد سعد ممثل دار الهندسة، وكذا مسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري، ومدير مديرية الصحة والشباب والرياضة والزراعة والتضامن الاجتماعي والكهرباء والطرق والطب البيطري والإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد محافظ القليوبية، على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهات المعنية، واتخاذ خطوات جادة وسريعة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة في أسرع وقت ممكن، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروعات 93.5% بالمرحلة الأولى.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ التقارير المتعلقة بنسب تنفيذ المشروعات ووضع الحلول لبعض المعوقات التي قد تعترض سير العمل، بهدف تذليلها وضمان استمرارية تقدم الأعمال بوتيرة سريعة وفعالة.

وتابع المحافظ، الاجتماع باستعراض سير العمل في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر ومتابعة نسب التنفيذ في كل مشروع، والوقوف على أي عقبات أو تحديات تواجه العمل، وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الملفات والمشروعات الهامة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويُسهم في تحسين مستوى حياتهم، مشددا على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرسومة في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة قرى المبادرة وتوفير الخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث تستهدف المبادرة بالمرحلة الاولي مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية، و148 عزبة بإجمالي 703 مشروع، بتكلفة حوالي 7.1 مليار جنيه.