نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- ضبط مخدرات بحوزة شخصية عامة في مطار القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بقيادة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، وأحمد سعد عبدالمطلب، مدير عام جمارك الركاب بمبنى رقم 2، عن ضبط أحد الشخصيات العامة بحوزته تسع عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية تحتوي على مخدر الماريجوانا.

تفاصيل الضبط

الواقعة

خلال إجراءات التفتيش الجمركي لركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، تم استيقاف الراكب محمد جمال فرج، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، عند محاولة الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

الراكب كان ينكر حيازته لأي مواد يتعين الإفصاح عنها، وقد تم الاشتباه فيه بسبب قصر مدة سفره وكثرة تردده.

الإجراءات

تم عرض الأمر على خالد شعبان، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، والذي كلف أحمد حسين أبوالعلا، مأمور الجمرك، بفحص حقيبة الراكب باستخدام جهاز الفحص بالأشعة. لوحظت كثافات عضوية غير طبيعية داخل الحقيبة.

التفتيش اليدوي

بناءً على توجيه أحمد حسن الحكش، مدير إدارة الجمرك، تم تكليف كل من محمد عبدالمحسن وأحمد حمدي عبدالعال، مامورا الجمرك، بتفتيش الحقيبة يدويًا بدقة، مما أسفر عن ضبط تسع عبوات تحتوي على السجائر الإلكترونية المملوءة بمخدر الماريجوانا.

الإجراءات القانونية

بعد تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، تم إحالة القضية إلى النيابة المختصة بعد العرض على الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك.