التعليم تنظيم ورشة العمل المهنية النقاشية الخاصة بمناهج الصف الأول الإعدادي- مستند

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أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن

تنظيم ورشة العمل المهنية النقاشية الخاصة بمناهج الصف

الأول الاعدادي فيما يخص فلسفة المنهج ونواتج التعلم.

وحصل "دوت الخليج" على نسخة من الخطاب الصادر، والذي جاء نصه:" التنبيه علي موجهي عموم المواد الدراسية وموجهي أوائل الادارة التعليمية وموجهي المرحلة الاعدادية ومعلمي المرحلة الاعدادية للمواد سالفة الذكر بحضور ورشة العمل المهنية النقاشية الخاصة بمناهج الصف الأول الاعدادي فيما يخص فلسفة المنهج ونواتج التعلم المرجو تحقيقها واستراتيجيات التدريس التي تتوافق مع منظومة تطوير المناهج بما يهدف إلى بناء الشخصية المصرية المتكاملة الواعية المستنيرة بقضايا المجتمع والمشاركة في حلها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، التي ستعقد فى الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١٠م إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١٧م الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية بعد ظهر نفس اليوم بمقر قاعات الفيديو كونفرانس وفقا للجدول التالي:



الثلاثاء ١٠ / ٩ الدراسات الاجتماعية

الاربعاء ١١/ ٩ اللغة العربية

الخميس ١٢ / ٩ الرياضيات

الاثنين ١٦ / ٩ اللغة الانجليزية

الثلاثاء ١٧/ ٩ العلوم

ويستهدف في الورشة الموجهين العموم للمواد الدراسية وموجهي اوائل الادارة التعليمية وموجهي المرحلة الاعدادية ومعلمي المرحلة الاعدادية.