نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان الفائزين بجائزة المياه العربية لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش المنتدى العربي السادس للمياه الأسبوع المقبل..

قال الدكتور محمود أبو زيد ،رئيس المجلس العربى للمياه إن أسماء الفائزين بجائزة " جائزة الموارد المائية غير التقليدية لعام 2024 "سوفيتم الإعلان عنها على هامش المنتدى العربي السادس للمياه الذى يعقد فى العاصمة الإماراتية " أبوظبي،" خلال الفترة 18-16 سبتمبرالجارى ،والتى ينظمها المجلس العربى للمياه تحت عنوان "الإبداع والابتكار في تعزيز استخدام الموارد المائية غير التقليدية للتكيف مع تغيرالمناخ في المنطقة العربية".





وصرح الدكتور محمود أبو زيد، في بيان اليوم الثلاثاء ،بأن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين والمتخصصين في مجال المياه، ،وخاصةشباب الباحثين بالدول العربية والعالم، على توسيع معرفتهم باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات المتعلقة بمجال الموارد المائية غيرالتقليدية.

وأوضح أن الدراسة البحثية المقدمة للحصول على الجائزة لا بد أن تحتوى على مناهج علمية وتقنية مبتكرة وتُعتبر قيمة مضافة في مجالاستخدام الموارد المائية غيرالتقليدية وتطبيقاتها، كركيزة استراتيجية رئيسية لتحقيق الأمن المائي المستدام في ظل تغير المناخ وظروف ندرةالمياه في المنطقة العربية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة (SDGs (بحلول عام 2030).

وأشار رئيس المجلس العربى للمياه ،إلى أن معظم الدول العربية تعانى نقًصا شديدا فى إمدادات المياه وأزمات مائية متكررة خلال العقودالثلاثة الماضية بسبب النمو السكاني السريع وتكثيف التوسع العمراني والتطورات الاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لتغير المناخعلى إمدادات المياه واستخدامها،وبالتالي، أصبح استخدام الموارد المائية غير التقليدية ركيزة أساسية في الاستراتيجية المائية الوطنية لكلدولة عربية لتعزيز الموارد المائية التقليدية المتاحة من أجل تحقيق الأمن المائي المستدام في ظل تغير المناخ.

وأوضح الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئبيس المجلس العربى للمياه ،ورئيس لجنة التجكيم والتقييم للجائزة ،أن الجائزة تعكس مهمةالمجلس العربي للمياه لدعم الدول العربية في مواجهة تحديات ندرة المياه، ،وأن التفكير فيها نابع من دورنا كمجلس لتشجيع البحثالعلمي والابتكار والإبداع وأحدث التقنيات في هذا المجالات للتكيف مع تغير المناخ من خلال التوسع في استخدام الموارد المائية غيرالتقليدية (مثل المياه المحلاه، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومياه الصرف الصحي المعالجة، المياه الجوفية شبه المالحة، حصادالمياه، إلخ) أصبح ضرورة كبيرة لسد الفجوة بين الطلب المتزايد على المياه والإمدادات المحدودة من المياه.





من جانبه أكد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ،أنه يحق للباحثين الشباب في مجال المياه، والعلماء والمتخصصينالذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عا ًما، والذين يعملون في الجامعات، ومراكز البحوث، والوزارات، والهيئات ذات الصلة، والقطاعالخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات والوكالات الإقليمية والدولية، التقدم للجائزة التي ستُمنح لأول ثلاثة فائزين من بين جميع المتقدمين.

وأفاد "العطفى" أن لجنة التحكيم وتقييم البحوث ستختار الفائزين الثلاثة وفقا لمعايير محددة، وسيحصلون على جائزة تقديرية ماليةبالإضافة إلى شهادة تقدير ودرع للإبداع والتميز في مجال الموارد المائية غير التقليدية . ومن المقرر أن يعرض الفائزون على هامش المنتدىملخصا عن أبحاثهم.