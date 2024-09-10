وزير العدل: دعم كافة الهيئات القضائية لسرعة تحقيق العدالة الناجزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وصاحب وزير العدل خلال الزيارة كل من: المستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لقطاع التفتيش القضائي، والمستشار أحمد خيري، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والمستشار عمرو فوزي، عضو المكتب الفني للوزير.

جاء ذلك في حضور كل من: المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشارة وفاء مصطفى، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل، والمستشار ممدوح العروسي، والمستشار حمدي سالم جبر، والمستشار سلطان السلاموني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

حيث حرص المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التأكيد على دعم الوزارة للنيابة الإدارية ولكافة الجهات والهيئات القضائية؛ بما يمكنها من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه وجه المستشار/ عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، كل الشكر والتقدير إلى المستشار الجليل/ وزير العدل، على زيارته الكريمة ودعمه المستمر والمتواصل للنيابة الإدارية في كافة المجالات.

صرح بذلك مدير مركز الإعلام والرصد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.