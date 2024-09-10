مكافحة الإدمان: انخفاض نسبة الحالات الإيجابية بين سائقي الحافلات المدرسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق ينفذ برامج تنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب، من خلال إطلاق برامج توعوية داخل 35 جامعة حكومية ومعهد متوسط وعالي و860 مركز شباب، بالإضافة إلى إعداد 17 معسكرًا لتأهيل المتطوعين للمشاركة في تنفيذ برامج التوعية.

تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان

وأضاف عثمان» في بيان صادر من قليل عن الصندوق، إن الصندوق لديه ما يقرب من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية تم تدريبهم على تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان، كما ينفذ الصندوق برامج توعوية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات» والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة» لرفع الوعي بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية من مرضى الإدمان.

تنفيذ برامج توعوية لفئات العمال

وأكد أن الصندوق يجري الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية إلى أقل من 1% مقارنة بـ 8% عام 2019، كما انخفضت نسبة الحالات الإيجابية بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.4% مقارنة بـ 12% عام 2017، وذلك بالتوازي مع استمرار تنفيذ برامج توعوية لفئات العمال والحرفيين والسائقين لرفع وعيهم بخطورة التعاطي.