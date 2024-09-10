النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر خبر كاذب بضبط قاضٍ على ذمة إحدى القضايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول منشور يتضمن خبرًا كاذبًا بضبط قاضٍ على ذمة إحدى القضايا.

رصدت النيابة العامة، يوم الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحوي خبرًا كاذبًا بالقبض على قاضٍ يعمل بإحدى المحاكم.

وقد أسفر فحص النيابة العامة لتلك المواقع عن اضطلاع شخص -مصري هارب خارج البلاد- باصطناع ذلك الخبر ونشره من خلال حسابات أدارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل مع القائمين على نشر وإذاعة ذلك الخبر بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتكليف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتتبع الحسابات التي تداولت الخبر وتحديد القائمين على إدارتها، وسؤالهم بشأن تلك الواقعة.