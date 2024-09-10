نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تطلق ٣٦ قافلة بيطرية مجانية شاملة لدعم المربين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ عدد من القوافل البيطرية المجانية الشاملة بجميع مدن ومراكز المحافظة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفلاح المصري وتنظيم عدد من القوافل العلاجية الشاملة وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية استمرارًا لجهود محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للطب البيطرى في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

واشار محافظ الجيزة إنه تم اطلاق ٣٦ قافلة بيطرية مجانية شاملة بجميع قري المحافظة قدمت خدماتها للمربين مؤكدًا علي اهتمام المحافظه بتنمية الثروة الحيوانية من خلال تقديم جميع أوجه الرعاية البيطرية لها ومساعده المربين ودعمهم بكافة السبل.

ومن جانبه اشار الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري ان القوافل العلاجية تم تنظيمها بقري الاخصاص والاقواز والديسمي بالصف وبيدف وبرنشت والبليدة بالعياط والبرمبل وكفر الواصلين والكداية بأطفيح ووراق العرب وجزيرة محمد وطناش بالوراق والمنوات وشبرامنت بأبو النمرس وبني مجدول وناهيا بمركز كرداسة وابو صير ومزغونه بالبدرشين ووردان وام دينار ونكلا وابو غالب والمنصورية وبهرمس وذات الكوم بمنشأة القناطر وبرطس والزيدية بأوسيم والباويطي والحيز بالواحات البحرية والكونيسة والطالبية والمنيب وبولاق الدكرور.

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