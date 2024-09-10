نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إهداءات جديدة لقسم شؤون شرق آسيا بمكتبة نقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدى الكاتب الصحفي كمال جاب الله، الصحفي المختص في شئون شرق آسيا، الذي يعمل بصحيفة "الأهرام" مؤلفاته إلى مكتبة نقابة الصحفيين، التي تخدم قسم شرق آسيا بمكتبة النقابة.

يذكر أن الأستاذ كمال جاب الله، قدم العديد من الكتب نتيجة خبرته كمراسل صحفي في شرق آسيا، التي استطاع من خلالها أن ينغمس في هذه المجتمعات، ويتعامل معها، ويستنبط دواخلها، فقدم تحليلًا عميقًا لها في مؤلفاته.

ومن هذه المؤلفات (اشتراكية ذات الخصائص الصينية، والثقافة الكيمونو، وبردًا وسلامًا على أفغانستان، والصداقة العميقة تروي الصحراء، كوريا الحرية والابتكار)، كما عُرف عنه علاقاته العميقة بالمجتمع الياباني، والمثقفين والساسة في اليابان، وسيتم ضم هذه الكتب إلى القسم المختص بشئون آسيا في مكتبة النقابة؛ لتكون متاحة للصحفيين المهتمين بهذا الملف.