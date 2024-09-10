نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة متميزة للموسيقات العسكرية المصرية فى فعاليات المهرجان الدولى السادس عشر للموسيقات العسكرية بموسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الموسيقات العسكرية المصرية فى فعاليات المهرجان الدولى السادس عشر للموسيقات العسكرية " سباسكايا تاور " والتى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام خلال الشهر الجارى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مشاركة (25) فريق موسيقى مثلوا (9) دول لتقديم ثقافات موسيقية مختلفة.

وقدم الفريق المصرى خلال فعاليات المهرجان عروضًا متميزة تضمنت عددًا من المعزوفات المصرية ومقطوعات من أشهر الألحان العالمية التى لاقت تفاعل جماهيرى كبير، كما قدم عددًا من العروض المميزة بالحدائق الكبرى أظهرت مدى التناغم والإحترافية فى تنفيذ التشكيلات الحركية والإيقاعية المتقنة، فضلًا عن إبراز ملامح الحضارة المصرية القديمة وذلك من خلال الزى الفرعونى الذى تميز به الفريق السيمفونى العسكرى المصرى خلال كافة العروض التى حازت على إعجاب الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

كما قدمت مختلف الدول المشاركة عروضًا رسمت ملامح التراث الخاص بها فى لوحات فنية متميزة ليكون المهرجان بمثابة أرض خصبة لملتقى فنون كافة حضارات العالم.

وعلى هامش الفعاليات نظمت إدارة مهرجان الموسيقات العسكرية الروسى مؤتمرًا ولقاءات صحفية لقادة الوفود المشاركة، فيما أشاد القائمين على المهرجان بآداء الفريق السيمفونى المصرى الذى قدم أرقى المستويات الفنية المُعبرة عن التراث الثقافى والحضارى لجمهورية مصر العربية .