حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - وزير العمل يشارك في الجلسة الختامية لإجتماع "مجموعة البريكس"المُنعقد في سوتشي الروسية..

محمد جبران:العمل المُشترك ضرورة لتعزيز برامج الحماية الإجتماعية والعمل اللائق ومواجهة تحديات "سوق العمل العالمي"

إختتم محمد جبران وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ،مُشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل، التابع لمجموعة البريكس،المُنعقد في سوتشي الروسية ، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج،بحضور الجلسة الختامية ،وإلقاء كلمة ،أكد خلالها على تثمينه للنتائج والتوصيات التي صدرت عن "الإجتماعات"، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التعاون المشترك بين جميع الدول الأعضاء فى مجموعة البريكس، في مجالات العمل المختلفة..وأكد الوزير على أهمية "الاعلان الوزاري" الذي صدر اليوم في الجلسة الختامية، بشأن تكثيف الجهود لتعزيز برامج الحماية الإجتماعية،والعمل اللائق، ومواجهة تحديات، ومُتغيرات سوق العمل،ودعم سياسات التدريب والتشغيل،والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة..

وجدد الوزير تأكيده على أهمية التعاون بين دول البريكس لتبادل الخبرات ،والعمل المشترك ،من أجل تطوير آليات التعامل مع ما يشهده سوق العمل من تطورات تكنولوجية،وأيضًا العمل على دعم كافة البرامج والسياسات المتجه نحو ربط التدريب والتعليم بإحتياجات سوق العمل،والإلتزام بالمبادئ والحقوق الاساسية فى العمل، وتحسين الأطر التنظيمية للسلامة والصحة المهنية،وبذل المزيد من الجهود لتفعيل "منصة البريكس" بشأن النُظم البيئية الإنتاجية للعمل اللائق،و تبادل المعرفة والمعلومات حول تصميم سياسة شاملة ومستدامة،لتعزيز الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل وخلق فرص تشغيل جديدة ،وتحقيق التوزان والعدالة لصالح صاحب العمل والعامل ..وفي ختام كلمته هنأ الوزير جبران ،دولة البرازيل على رئاسة مجموعة البريكس،خلال العام المُقبل متمنياً لها السداد والتوفيق،مُجددًا الشكر والتقدير للاتحاد الروسي على ما بذله من جهد على مدار العام الماضي اثناء فترة رئاستهم للمجموعة..