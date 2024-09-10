نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الشباب والتعليم يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين في إطار مبادرة "بداية جديدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون ومجالات العمل المشتركة بين الوزارتين في مجالات اكتشاف الموهبة وتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التكامل بين المدارس والمنشآت التعليمية ومراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، بهدف تطبيق أفضل الممارسات في تنمية المواهب الرياضية ودعم النشء في مختلف المراحل التعليمية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات التعليمية والرياضية لدعم النشء والشباب.

وأضاف: "نعمل على توفير بيئة متكاملة تساعد على اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس ومراكز الشباب، ونسعى لتحقيق التكامل بين المنشآت التعليمية والرياضية بهدف إعداد جيل قادر على التميز".

من جانبه، شدد محمد عبد اللطيف على الدور الحيوي للرياضة المدرسية في تطوير مهارات الطلاب، قائلًا: "نحن ملتزمون بتطوير الرياضة المدرسية وفق أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ونسعى لربط الطلاب بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية لتعزيز الأنشطة الرياضية والنهوض بالمواهب".

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، ومصطفى مجدي، معاون وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية.

وقد تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لدعم الشباب وتطوير البنية الرياضية والتعليمية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل لمستقبل أفضل.