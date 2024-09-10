نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع يلتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للإتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء أوجه تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبى بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من ممثلى الاتحاد الأوروبى.