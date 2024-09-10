مد فترة القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية حتى 22 سبتمبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:28 مساءً - صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

على مد فترة التسجيل على موقع تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية إعتبارا من 12/09/2024 وحتى 20/09/2024 لطلبة الدور الثانى للثانوية العامة عام 2024 بعد ظهور النتيجة ، وطلبة الثانوية العامة عام 2023 .

كذلك مد فترة سحب الملفات لطلبة الثانوية العامة لعام 2023 وعام 2024 حتى يوم 22 سبتمبر الجارى , وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين للإلتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية .