مصدر أمنى يرد على خبر كاذب بوفاة سجينين: أحدهم على قيد الحياة ومصاب بمرض نقص المناعة.. والثانى توفى بمستشفى بلبيس ولم يكن مسجونا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوفاة 2 من النزلاء "تم ذكر أسمائهما" (أحدهما مريض بالكبد والآخر بنقص المناعة) بزعم عدم تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة والتعدى عليهما داخل أحد أقسام الشرطة بالشرقية.

وأوضح المصدر أن أحد النزلاء المشار إليهما على قيد الحياة " محكوم عليه بالسجن 6 سنوات فى قضايا "سلاح وذخيرة ، مخدرات ، تبديد" مريض بنقص المناعة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمحبسه.. وبالنسبة للآخر تبين عدم وجود نزيل يحمل ذات الأسم بأىٍ من أقسام الشرطة بمديرية أمن الشرقية.. كما تبين أن المواطن المذكور كان يعالج بمستشفى بلبيس العام من أورام سرطانية ولم يسبق إتهامه بأىٍ من القضايا وتوفى لرحمة مولاه بتاريخ 2 الجارى.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية وما دأبت عليه من نشر الأكاذيب والإفتراءات والأخبار المختلقة فى محاولة يائسة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها فى أوساط الرأى العام وهو ما يؤكد على إفلاسها.