نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز نور الإسلام للتعليم العربي الإسلامي بنيجيريا يعلن المشاركة مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ) لوزارة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإمام داود ألفنلا عبد المجيد أيليخا مدير مركز نور الإسلام للتعليم العربي الإسلامي بدولة نيجيريا تضامنه الكامل مع مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ)، بمناسبة مولد خير الأنام نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر ربيع الأول.

وثمن مدير مركز نور الإسلام للتعليم العربي الإسلامي بدولة نيجيريا الخطوة المباركة لوزارة الأوقاف المصرية باعتبار هذا الشهر الكريم مناسبة للتعريف بسيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ).

وأضاف أن أفضل ما يحتفل به المسلم المؤمن بحقيقة إرسال الرسل، ويظهر فيه حبه الشديد وفرحه المحض الخالص غير متعد فيه ولا متجاوز لحد الشريعة الإسلامية هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف محبة له وإقرارًا بفضله (صلى الله عليه وسلم).

وأكد مدير مركز نور الإسلام للتعليم العربي الإسلامي بدولة نيجيريا أن المشاركة في مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خُلُقٌ عَظِيمٌ) ستكون من خلال نشر وتكثيف دروس الشمائل المحمدية، وقراءة القرآن الكريم، والمسابقات المتنوعة، وقراءة سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وغيرها من البرامج المتنوعة، احتفالًا بهذه المناسبة العطر.