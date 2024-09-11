نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم دولي لعالم مصري.. الدكتور عبدالجواد يتألق في جراحات العمود الفقري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّم الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المدينة المنورة، العالم المصري الدكتور هاني عبدالجواد، أستاذ جراحات العمود الفقري بجامعة الأزهر، وذلك خلال مؤتمر المدينة المنورة الدولي الذي نظمته جامعة طيبة.

وأوضح الدكتور عبدالله الشنقيطي، عميد كلية علوم التأهيل الطبي بجامعة طيبة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن التكريم جاء بالإجماع من أعضاء اللجنة والمحاضرين من مختلف دول العالم، تقديرًا لتميز الدكتور عبدالجواد في مجال جراحات العمود الفقري في مصر والوطن العربي خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الشنقيطي إلى أن عبدالجواد قد أحدث نقلة نوعية في هذا المجال، واكتسب سمعة عالمية بفضل نجاح عملياته الدقيقة والمعقدة، خصوصًا في علاج حالات اعوجاج العمود الفقري. كما أضاف أن عبدالجواد يستقبل في عيادته بالقاهرة مرضى من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز السياحة العلاجية في مصر.