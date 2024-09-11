نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر، على أن يشهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على بعض المناطق، مع وجود سحب غائم نهارًا.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 40: 50 درجة، ويكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، وتسجل الحرارة العظمى نحو 40 درجة على القاهرة والصغرى 28 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الظواهر المتوقعة اليوم الأربعاء، تتمثل في وجود أتربة عالقة في الهواء على بعض مناطق القاهرة الكبرى، ورياح معتدلة بسرعة 28 كم/س، وطقس مشمس خلال فترات النهار.

وبحسب لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسود كلًا من مناطق شمال وجنوب الصعيد، رياح معتدلة بسرعة 24 كم/س، وطقس مشمس خلال فترات النهار.

وتنشط الرياح بسرعة 30 كم/س على منطقة السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على أن يكون الطقس مشمس خلال فترات النهار، وتشهد منطقة السواحل الشمالية الشرقية، وجود رياح معتدلة بسرعة 26 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة: العظمى 40، الصغرى 28

الإسكندرية: العظمى 36، الصغرى 26

شبين الكوم: العظمى 40، الصغرى 28

طنطا: العظمى 39، الصغرى 27

الفيوم: العظمى 40، الصغرى 28

بني سويف: العظمى 40، الصغرى 27

أسوان: العظمى 42، الصغرى 29

العريش: العظمى 37، الصغرى 26