لو عندك شكوى.. تعرف على طرق التواصل مع محافظة الجيزة وإرسال البلاغات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:30 صباحاً - كشفت محافظة الجيزة عن طرق استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن الخدمات المقدمة إليهم من كافة قطاعات المرافق، علاوة على المخالفات ، والتى تشمل الحوادث والكوارث و البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وانقطاع التيار الكهربائى والمياه ومشاكل الصرف الصحى، بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة.

وأشارت المحافظة إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط الآتية: 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على رقم 01016050453.

وأضافت أنه يتم استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www. shakwa. eg، وذلك فى إطار التوسع فى إتاحة سبل التواصل وتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بعقد لقاء أسبوعى مع المواطنين بديوان عام الحى بحضور إدارات الحى والمركز المعنية للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول فى الحال للتعامل مع الشكوى وحلها، وعرض تقرير دورى بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم وآليات التعامل معها وحلها.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة للتعرف على المعوقات والمشكلات التى تواجههم والاستجابة لشكاواهم، مشيرًا إلى أن إرضاء المواطنين يعد على رأس أولويات أجهزة المحافظة ومعيار لتقييم جهود كل الجهات والوحدات المحلية.