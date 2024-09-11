نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من موجة حارة شديدة: تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا هامًا للمواطنين بشأن حالة الطقس اليوم، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة شديدة، تزداد حدتها خلال ساعات النهار، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الموجة بشكل كبير على درجات الحرارة، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر.

تحذير الأرصاد الجوية

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البلاد تشهد موجة حارة شديدة ستؤثر على معظم الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعات ملحوظة خلال ساعات النهار.

حذر خبراء الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لتفادي الإصابة بالتعب والإعياء وضربات الشمس.

أسباب الارتفاع في درجات الحرارة

تشير التوقعات إلى أن العاصمة القاهرة ستشهد درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، وذلك نتيجة تأثرها بمنخفض جوي بقيم ضغطية منخفضة، مما يجلب رياحًا جنوبية شديدة الحرارة.

كما يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في مدن الصعيد حاجز 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة

فيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدًا في مختلف المناطق:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 38 درجة مئوية

المحسوسة: 39 درجة مئوية

الوجه البحري:

العظمى: 38 درجة مئوية

المحسوسة: 39 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

العظمى: 35 درجة مئوية

المحسوسة: 37 درجة مئوية

جنوب سيناء:

العظمى: 37 درجة مئوية

المحسوسة: 39 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 39 درجة مئوية

المحسوسة: 41 درجة مئوية

جنوب الصعيد:

العظمى: 42 درجة مئوية

المحسوسة: 43 درجة مئوية

نصائح للمواطنين

في ظل هذه الموجة الحارة الشديدة، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتباع النصائح التالية:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس: حاول البقاء في أماكن مظللة وباردة خلال ساعات النهار لتفادي التأثيرات السلبية لارتفاع درجات الحرارة.

شرب كميات كافية من الماء: حافظ على ترطيب جسمك بشرب الماء بانتظام لتجنب الجفاف.

ارتداء ملابس خفيفة: اختر ملابس قطنية خفيفة لتخفيف تأثير الحرارة.

التحقق من حالة الطقس بانتظام: تابع التحديثات من الأرصاد الجوية للتعرف على أي تغييرات في حالة الطقس.