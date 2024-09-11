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النقل: افتتاح وتشغيل مكاتب حجز تذاكر السكك الحديدية بمحطات مترو الأنفاق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: افتتاح وتشغيل مكاتب حجز تذاكر السكك الحديدية بمحطات مترو الأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل، افتتاح وتشغيل مكاتب (حجز المدينة) لإتاحة حجز وصرف تذاكر السكك الحديدية بمحطات مترو الأنفاق التالية (الدقي – كلية البنات – المرج الجديدة – أرض المعارض).

وتتواجد هذه المحطات بأماكن ذات كثافة عالية من جمهور الركاب وذلك بهدف الحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بمحطات القطارات وتقديم خدمة مميزة للركاب. 

جدير بالذكر أنه يوجد (32) من مكاتب (حجز المدينة) لحجز وصرف تذاكر القطارات على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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