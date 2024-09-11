القاضية أمل عمار: مصر قدمت للمرأة عصرًا ذهبيًا تحققت فيه طفرة غير مسبوقة

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أحمد جودة - القاهرة - ألقت القاضية أمل عمار عضوة المجلس القومي للمرأة كلمة افتتاحية نيابة عن رئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة، في فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الإستشارية للمرأة للمؤتمر الوزاري للمرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، بحضور

السفيرة نائلة جبر.. رئيسة اللجنة الإستشارية للمرأة للمؤتمر الوزاري للمرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، والدكتورة أفنان الشعيبي.. المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة. والسفيرة ندى دراز عضوة المجلس وعضوة اللجنة الاستشارية للمرأة وعضوات اللجنة الاستشارية.

حيث تقدمت بخالص الشكر إلى منظمة التعاون الإسلامي على هذا التنظيم.. الذى يؤكد التزام دولنا بالنهوضِ بأوضاع المرأةِ ورفع مكانتها وحمايتها وتمكينها في أوقات السلم.. وفى أوقات الحروب والنزاعات.



وأكدت على المكانة العظيمة التى تحظى بها المرأة في الدين الإسلام الحنيف، مشددة على ما نشهده من المكانة التى وصلت لها المرأة فى دولنا الاسلامية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية التى قدمت للمرأة عصرًا ذهبيًا تحققت فيه طفرة غير مسبوقة فى ملف تمكين المرأة على كافة المستويات محلًا واقليميا ودوليًا، موضحة أنه على مدى عقد كامل شهدت مصر إِرادة سياسية أرست أسسًا قوية لتسريعِ وتيرة التمكينِ...ليشهد هذا العقد على العديد من الانجازات فى جميع المجالات.



واستعرضت إنجازات مصر فى ملف تمكين المرأة خلال العقد الماضى، مؤكده على أن هذا العقد وضع أُسُسًا قوية لكافة الـمطالبات.. حتى صار تمكين المرأة جزءًا لا يتجزأُ من عقيدة الدولة وصولًا لبناء الجمهورية الجديدة.

كما أكدت القاضية أمل عمار أنه مضى أكثر من ثلاثمائة يوم على معاناة تعجز عن وصفها الكلمات تعيشها يوميًا المرأة الفلسطينية العزيزة..فقدت خلالها العزيز والغالى ومازالت تفقد.. وتابعت قائلة:" انتهز لقاء اليوم لأكرر مطالبنا بضرورة استمرار مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية..ومنحها أولوية كُبرى...والنفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط.. وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال.. وضمان سلامة المدنيين.



ونطالب الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني..



كما نطالب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين..مع التركيز على المرأة وحقوقها فى مختلف الجوانب.. وأولها الحق في الحياة..



وأؤكد أننا لا نريد غير السلام.. وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وفق المحددات المتفق عليها بناءً على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية".

هذا وقد تضمن الاجتماع مناقشة مقترحات عضوات اللجنة بشأن الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في باكستان.