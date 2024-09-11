أمن القاهرة يضبط شخصان يديران صفحة على فيس بوك للترويج لمنشطات مجهولة المصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات الغير مصرح بتداولها، أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك"، يقومان من خلالها بالترويج لبيع المنشطات مجهولة المصدر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، فنى صيانة، وعاطل " لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما (523 عبوة منشط "مجهول المصدر".





بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.