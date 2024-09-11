أخبار مصرية

ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بمكان إختبائه فى القليوبية وبحوزته سلاح نارى وكمية من المخدرات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "الدقهلية – القليوبية" من تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، سبق إتهامه فى 15 قضية "مخدرات ، سرقة بالإكراه ، سلاح نارى ، قتل عمد" - ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 جنايات وهم " إعدام فى قضية قتل عمد – 2 بالسجن المؤبد فى قضيتى شروع فى قتل ، سرقة بالإكراه - السجن 3 سنوات فى قضية إستعراض قوة ) بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية . 

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - بندقية آلية- عدد من الطلقات).

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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