بدء فعاليات الدورة الثالثة عشرة لاجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - بدأت فعاليات الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة المصرية يوم ١٠ سبتمبر الجاري بالقاهرة، وذلك بانعقاد اجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين. وقد ترأس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السيد السفير/ د. محمد البدري، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، فيما ترأس السفير/ أحمد عبدالرحمن البكر، مساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي بالخارجية الكويتية، الجانب الكويتي المشارك في اجتماعات اللجنة، وبحضور السيد السفير/ أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، والسيد السفير/ غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين, ومراجعة عدد من مشاريع اتفاقيات التفاهم بين الجانبين تمهيداً لعرضها على وزيري خارجية البلدين لإقراراها والتوقيع عليها خلال أعمال الشق الوزاري للجنة والمقرر يوم ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤.