الفنان وائل الفشني يحيي احتفال نقابة الصحفيين بالمولد النبوي

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أحمد جودة - القاهرة - يحيي الفنان وائل الفشني، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية".

يقام الحفل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر على مسرح النقابة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويشدو "الفشني" بعدد من القصائد، والابتهالات والأنــــاشيد الدينية في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بالإضافة إلى عدد من أغنياته الشهيرة، حيث سيقدم خلال الحفل "أشتاق يا الله، عيني لغير جمالكم، قمرًا، أكاد من فرط الجمال، أدعوك في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي".

تأتي احتفالية نقابة الصحفيين في إطار استعادة دور النقابة الثقافي والفني، وإحياءً لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام -،باعتباره أحد مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين التهنئة لجميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ويدعو المجلس الزملاء وأسرهم لحضور الاحتفال.