بعد تداول الفيديو.. ضبط قائد سيارة نقل للسير بسرعة زائدة بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل بالسير بسرعة زائدة أعلى محور المريوطية إتجاه المنيب بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة معرضاً حياته والآخرين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة "لا يحمل رخصة قيادة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.