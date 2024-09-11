ضبط كميات من المخصبات الزراعية المغشوشة داخل مصنعين بدون ترخيص بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لكافة الجرائم التموينية وخاصة الجرائم الضارة بالثروة الزراعية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (شخصين) بإقامة مصنعين "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية .. لإنتاج وتصنيع المخصبات والأملاح الزراعية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وتعبئتها داخل شكائر منسوب إنتاجها لكبرى الشركات "على خلاف الحقيقة" مما يضر بالثروة الزراعية والإقتصاد القومى للبلاد .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين تنسيقاً والجهات المعنية وضبط مالكى المصنعين .. وعثر بداخلهما على (64 طن مواد خام مجهولة المصدر - 43 طن لمخصبات وأملاح زراعية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات منتج نهائى معبأة داخل شكائر منسوب إنتاجها لكبرى الشركات "على خلاف الحقيقة" – خط إنتاج بمشتملاته)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.