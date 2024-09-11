التموين:اللجنة العليا الدائمة المُشكلة تنتهي من فحص 583 طلب خلال أسبوعين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 05:29 مساءً - في إطار توجيه الدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات، عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة السيد اللواء / وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اليوم الأربعاء الموافق 11-9-2024 لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة.

ومن الجدير بالذكر أن اجتماع اليوم كان بحضور السادة مديري المديريات التموينية بكل المحافظات عن طريق الفيديو كونفرانس، وكذلك حضور مدير مديرية تموين القاهرة ومدير مديرية تموين الفيوم، حيث حرص السيد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة على مناقشة كل مدير مديرية في الطلبات التي تخص محافظته.

وشدد السيد الدكتور الوزير على مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة سرعة دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ورفعها للجنة العليا لسرعة البت واتخاذ القرار في الطلبات والموضوعات ذات الصلة بنطاق عمل اللجنة والمقدمة للوزارة.

وفي سياق متصل تقوم اللجنة بعقد اجتماعات أسبوعية بشكل دوري لدراسة والبت في الطلبات، حيث قامت اللجنة خلال اجتماع الأسبوع الماضي بدراسة وفحص عدد 263 طلب.

وخلال اجتماع اليوم قامت اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة خلال الأسبوع الجاري وعددها 320 طلب.