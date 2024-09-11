خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 66 مليون و4...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 05:29 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 66 مليون و4 آلاف و852 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الثلاثاء 10 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و871 ألفا و426 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 691 ألفا و765 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 398 ألفا و59 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 107 آلاف و963 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 125 ألفا و873 خدمة، بالإضافة لتقديم 94 ألفا و242 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 43 ألفا و346 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 47 ألفا و863 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 234 ألفا و209 خدمات.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و953 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 16 ألفا و253 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2399 عمليات ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 26 ألفا و212 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ78 ألفا و662 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».