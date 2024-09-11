تفاصيل إطلاق حملة "حياة كريمة" و"فاهم" لتعزيز الصحة النفسية

وتأتى الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التى تسعى لتمكين العاملين بالقطاع الأهلى وتعزيز دورهم فى المجتمع ودعت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فاهم جميع المؤسسات والجمعيات التنموية والمجتمعية للعمل على تقديم برامج دعم وتوعية مستمرة تسهم فى تعزيز القدرات النفسية والصمود لدى فرق العمل فى مواجهة تحديات الخدمة المجتمعية.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 05:30 مساءً - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسى فعالية بعنوان "المتانة النفسية فى الخدمة المجتمعية" لتعزيز الوعى بأهمية الصحة النفسية للعاملين بمجالات العمل التنموى والمجتمعى مع التركيز على بناء قدرات الصمود أمام التحديات النفسية التى تواجههم.

محمد يوسف

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