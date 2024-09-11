الإسماعيلي يقرر إقامة سرادق عزاء إيهاب جلال بالملاعب المفتوحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 05:30 مساءً - استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن على إقامة سرادق عزاء بالملاعب المفتوحة بالنادي لتقبل العزاء في وفاة إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الذي وافته اليوم .

ويتشاور مجلس الإسماعيلي حاليا مع أسرة المدرب الراحل لترتيب موعد العزاء حتى لا يتعارض مع موعد العزاء الذي سيقام بمعرفة أسرة الفقيد لضمان تواجدهم في عزاء النادي الإسماعيلي.

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تحديد مكان الدفن وصلاة الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بصحبة لاعبي الدروايش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك بمستشفي القاهرة التخصصي للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.