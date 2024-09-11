محمد صلاح ينعي إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - نعى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني، وفاة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي والذي ودع عالمنا قبل قليل على أثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على إكس: البقاء لله في وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال.

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تحديد مكان الدفن وصلاة الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بصحبة لاعبي الدروايش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك بمستشفي القاهرة التخصصي للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.