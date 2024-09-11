حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 07:28 مساءً - نائب وزير الإسكان يناقش مع شركاء التنمية سبل تنفيذ الأساليب الجديدة والمبتكرة في معالجة مياه الصرف الصحي

"إسماعيل" يؤكد أهمية تعزيز دور الابتكارات الحديثة في مواجهة تحديات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع شركاء التنمية والجانب المصري، ممثل في مركز تميز بحوث المياه بجامعة عين شمس، لمتابعة مشروع CIRQUA ضمن برنامج بريما الممول من الإتحاد الأوروبي بعنوان: (نهج متكامل لتعزيز كفاءة إعادة استخدام المياه والتربة المستدامة)، بهدف مناقشة سبل تنفيذ الأساليب الجديدة والمبتكرة في معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والدكتورة هدى سوسة، مدير مركز تميز بحوث المياه بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وفريق عمل المشروع من دول (اليونان وتونس و المغرب وقبرص وألمانيا و إيطاليا و إسبانيا وتركيا).

واستهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أهمية تعزيز دور الابتكارات الحديثة في مواجهة تحديات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومواكبة التحركات العالمية لتلك التحديات، وتحديداً الأدوات والتكنولوجيات الحديثة لإدارة قطاع المرافق في مصر من أجل التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الاجتماع تناول عرضًا تفصيلياً من فريق عمل المشروع حول مدى الاستفادة من وضع آلية ونهج متكامل لتعزيز كفاءة إعادة استخدام المياه والتربة المستدامة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أهمية تطبيق التكنولوجيات منخفضة التكاليف في المناطق الريفية من القرى والنجوع من خلال مشروعات مبادرة" حياة كريمة" مما يعكس توجه الدولة المصرية في الاهتمام بهذه النوعية من التكنولوجيات التي تسهم في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسن، على دور الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، في دعم النظم منخفضة التكاليف في المناطق الريفية لرفع نسبة التغطية بالصرف الصحي خصوصًا في المناطق الريفية.

وأوضح الدكتور سبيروس نوتوجيس، مدير المشروع من جامعة Democritus University of Thrace في اليونان عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري لتنفيذ المشروع في محطات معالجة الصرف الصحي بمصر كخطوة تمهيدية لتعميم التكنولوجيا الحديثة بالقرى المصرية.

وأوضحت الدكتورة هدى سوسة، مدير مركز تميز بحوث المياه بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن تطبيق التكنولوجيا منخفضة التكاليف المعروضة سوف تمثل إضافة بحثية وتطبيقية في سبل معالجة مياه الصرف الصحي لتغطية المناطق الريفية من القرى والنجوع التي لا تصل إليها مشروعات مبادرة حياة كريمة مما يؤكد حرص الجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من إيجاد حلول مستدامة وصديقة للبيئة لنظم معالجة الصرف الصحي في مصر.