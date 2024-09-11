حماة الوطن يعلن وجود مسار لتحسين العلاقة بين المستثمر والضرائب طمأنة لمجتمع الأعمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:26 مساءً - أشاد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى باسم حزب حماة الوطن، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن التسهيلات الضريبية للمستثمرين، قائلا:"كان حوارا مجتمعيا هاما موجه لمجتمع الأعمال، وما قاله عن معدل التضخم، والإجراءات التى تحدث ليصل معدل التضخم أقل من 10% بنهاية 2025 مشجع".

وأضاف عمرو سليمان خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن حالة المكاشفة التى تنتهجها الحكومة تم ترجمتها فى أكثر من مجال، حين تم دراسة الحلول الاقتصادية فى الحوار الوطنى وقدمت كل القوى السياسية حلولها فى هذا الأمر، واليوم نجد أن ما تحدثنا عنه وما تم طرحه من القوى السياسية يترجم إلى إجراءات".

ولفت عمرو سليمان إلى وجود مسار لضبط وتحسين العلاقة بين المستثمر ومصلحة الضرائب، ورسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال والمستثمرين، موضحًا أن قرارات اليوم هى تلبية لاحتياجات شركائنا من المجتمع الضريبى، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وضمان صالح الدولة والمستثمر، وتحسين الخدمات للمواطنين.