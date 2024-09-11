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وزير الأوقاف ومساعد رئيس مجلس الوزراء يناقشان سبل التعاون المشترك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومساعد رئيس مجلس الوزراء يناقشان سبل التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالسيد الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالجهود الإعلامية التي يبذلها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكدًا الأهمية الكبيرة والدور الحيوي للمركز في دعم اتخاذ القرار من خلال توفير المعلومات والبيانات.

وفي ختام اللقاء تسلم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف درع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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