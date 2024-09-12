نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات موسم عمرة المولد النبوي الشريف 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ الضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام 2024 قد صدرت، مما يمهد لشركات السياحة البدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وإصدار خطابات الضمان البنكية.

وقد حددت الضوابط أن يكون خطاب الضمان البنكي بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، في خطوة تهدف إلى تنظيم ومراقبة الرحلات القادمة لموسم عمرة المولد النبوي الشريف.

موعد انطلاق أولى رحلات العمرة

أفاد أبوزينة أنَّ أولى رحلات العمرة لهذا العام من المتوقع أن تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المرجح أن تقوم معظم شركات السياحة بتأجيل انطلاق أولى رحلاتها حتى شهر أكتوبر المقبل.

يتيح هذا التأخير الفرصة لتسويق برامج عمرة المولد النبوي الشريف بشكل أكثر فاعلية وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الفرصة الدينية.

إقبال المواطنين على السفر للعمرة

وأشار أبوزينة إلى أنَّ إقبال المواطنين على السفر لرحلات عمرة المولد النبوي، والتي من المتوقع أن تبدأ في نهاية سبتمبر الجاري، يعتبر "معقولًا جدًا" حتى الآن.

وأضاف أنَّ هذا الإقبال من المتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة بداية من ديسمبر المقبل، حيث يتزايد اهتمام المواطنين بالسفر لأداء مناسك العمرة خلال هذه الفترة.

برامج العمرة وإجراءات الشركات

وأوضح أبوزينة أنَّ شركات السياحة قد بدأت بالفعل في الإعلان عن تنظيم برامج العمرة لهذا العام.

وأضاف أن عدد الشركات المنظمة لموسم العمرة هذا العام لن يتجاوز 800 شركة، وذلك في إطار التنظيمات الجديدة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج.

خطاب الضمان ومتطلبات الشركات

أشار أبوزينة إلى أنَّ قيمة خطاب الضمان المطلوب من كل شركة سياحة منظمة لبرامج العمرة هذا العام تبلغ 5 ملايين جنيه.

وتم تقسيم المبلغ إلى مليون ونصف المليون جنيه كخطاب ضمان بنكي، و3 ملايين ونصف المليون جنيه بشيك مقبول الدفع باسم وزارة السياحة والآثار.

هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التزام الشركات بالمعايير المطلوبة وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة للمعتمرين.