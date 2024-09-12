السفير المصري في فيينا يقدم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 08:33 صباحاً - قدم السفير محمد نصر ، يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية النمسا "الكسندر فان دير بيلين" سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية النمسا.

وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس النمساوي السفير/ محمد نصر بقصر "هوفبورج" الرئاسي بالعاصمة فيينا بحضور عدد من مستشاريه، حيث سلم السفير/ محمد نصر الرئيس النمساوي خطاب اعتماده، ناقلاً تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى نظير سيادته النمساوي، ومشيراً إلى أنه مكلف من فخامة الرئيس بتعزيز أواصر الصداقة التقليدية التي تجمع البلدين والشعبين المصري والنمساوي، وأكد أنه سيبذل كل جهده للعمل على تطوير مسارات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية، فضلاً عن استمرار التشاور السياسي النشط مع الجانب النمساوي حول تطورات القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحب الرئيس النمساوي بالسفير المصري الجديد في بلاده، طالباً نقل خالص تقديره وتحياته للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، ومثمناً العلاقات المتميزة تاريخياً بين مصر والنمسا، كما أشار إلى تطلع الجانب النمساوي نحو مزيد من توطيد مختلف جوانب العلاقات المصرية/النمساوية، خاصة الاقتصادية والثقافية، وبما يتسق مع المستوى الرفيع من التفاهم السياسي القائم بين الجانبين، وكذا مع مكانة البلدين وإرثهما الحضاري الغني.

في ذات السياق، تبادل السفير/محمد نصر مع الرئيس النمساوي خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا، وعلى رأسها التوترات الحالية في الشرق الأوسط وما تفرضه من تحديات أمنية واستراتيجية وإنسانية، فضلاً عن التحدي الكبير المتمثل في تغير المناخ والجهود الدولية لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة. وقد حرص الرئيس النمساوي في هذا الصدد على تأكيد تثمين بلاده الكبير لدور مصر المحوري كقوة إقليمية ودولة محورية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط، وكذا الانخراط المصري الإيجابي في جهود الأسرة الدولية للتعامل مع تحدي تغير المناخ، منوهاً لحرصه على المشاركة في قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ عام ٢٠٢٢.

وعقب اللقاء مع الرئيس النمساوي، استكمل السفير/ محمد نصر مراسم تقديم أوراق الاعتماد بالانتقال إلى الساحة الخارجية لقصر "هوفبورج" الرئاسي، حيث استعرض السفير المصري كتيبة حرس الشرف الرئاسي، وتم عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا بواسطة فرقة الموسيقى العسكرية التابعة للرئاسة النمساوية.