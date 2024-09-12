نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024: ذروة الموجة الحارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، 12 سبتمبر 2024، مشيرة إلى وصول الموجة الحارة إلى ذروتها مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي هذا التحذير في إطار استمرار تأثير الكتلة الهوائية الشديدة الحرارة التي تؤثر على معظم المناطق.

تفاصيل حالة الطقس

الطقس نهارًا

سيكون الطقس شديد الحرارة على كل من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما سيكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية.

الطقس ليلًا وصباحًا

من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

نشاط الرياح

ستشهد مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد نشاطًا للرياح المعتدلة أحيانًا وعلى فترات متقطعة.

توقعات الأمطار

تشير خرائط الطقس إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في عدة مدن، منها:

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

الدقهلية

دمياط

بورسعيد

حالة البحرين

البحر المتوسط : يكون البحر المتوسط هادئًا إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.

: يكون البحر المتوسط هادئًا إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، مع اتجاه الرياح شمالية غربية. البحر الأحمر: حالة البحر الأحمر معتدلة، بارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة : 37°م (العظمى) / 27°م (الصغرى)

: 37°م (العظمى) / 27°م (الصغرى) 6 أكتوبر : 36°م / 26°م

: 36°م / 26°م بنها : 36°م / 27°م

: 36°م / 27°م دمنهور : 35°م / 26°م

: 35°م / 26°م وادى النطرون : 36°م / 26°م

: 36°م / 26°م كفر الشيخ : 33°م / 25°م

: 33°م / 25°م المنصورة : 35°م / 27°م

: 35°م / 27°م الزقازيق : 37°م / 27°م

: 37°م / 27°م شبين الكوم : 36°م / 26°م

: 36°م / 26°م طنطا : 36°م / 26°م

: 36°م / 26°م دمياط : 32°م / 26°م

: 32°م / 26°م بورسعيد : 33°م / 26°م

: 33°م / 26°م الإسماعيلية : 38°م / 27°م

: 38°م / 27°م السويس : 38°م / 26°م

: 38°م / 26°م العريش : 36°م / 25°م

: 36°م / 25°م رفح : 36°م / 26°م

: 36°م / 26°م رأس سدر : 38°م / 26°م

: 38°م / 26°م نخل : 37°م / 20°م

: 37°م / 20°م كاترين : 32°م / 18°م

: 32°م / 18°م الطور : 36°م / 28°م

: 36°م / 28°م طابا : 36°م / 27°م

: 36°م / 27°م شرم الشيخ : 40°م / 29°م

: 40°م / 29°م الإسكندرية : 32°م / 24°م

: 32°م / 24°م العلمين : 31°م / 24°م

: 31°م / 24°م مطروح : 29°م / 23°م

: 29°م / 23°م السلوم : 31°م / 22°م

: 31°م / 22°م سيوة : 35°م / 24°م

: 35°م / 24°م رأس غارب : 39°م / 28°م

: 39°م / 28°م الغردقة : 41°م / 29°م

: 41°م / 29°م سفاجا : 41°م / 29°م

: 41°م / 29°م مرسى علم : 40°م / 29°م

: 40°م / 29°م شلاتين : 41°م / 28°م

: 41°م / 28°م حلايب : 36°م / 29°م

: 36°م / 29°م أبورماد : 38°م / 28°م

: 38°م / 28°م رأس حدربة : 36°م / 29°م

: 36°م / 29°م الفيوم : 40°م / 25°م

: 40°م / 25°م بني سويف : 40°م / 24°م

: 40°م / 24°م المنيا : 40°م / 23°م

: 40°م / 23°م أسيوط : 41°م / 25°م

: 41°م / 25°م سوهاج : 42°م / 26°م

: 42°م / 26°م قنا : 42°م / 26°م

: 42°م / 26°م الأقصر : 43°م / 27°م

: 43°م / 27°م أسوان : 43°م / 27°م

: 43°م / 27°م الوادى الجديد : 42°م / 24°م

: 42°م / 24°م أبوسمبل: 42°م / 26°م

نسبة الرطوبة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري : 80-75% ليلًا، 35-30% نهارًا

: 80-75% ليلًا، 35-30% نهارًا السواحل الشمالية : 90-85% ليلًا، 50-45% نهارًا

: 90-85% ليلًا، 50-45% نهارًا شمال ووسط الصعيد : 55-50% ليلًا، 25-20% نهارًا

: 55-50% ليلًا، 25-20% نهارًا جنوب الصعيد: 35-30% ليلًا، 20-15% نهارًا

نصائح للتعامل مع الطقس الحار