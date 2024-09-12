رئيس جامعة الأزهر يتفقد أكبر حركة تطوير تشهدها المدن الجامعية ويشدد على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - في إطار متابعة جميع أعمال التطوير والتجديد والصيانة التي تشهدها كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية للاطمئنان على أكبر حركة تطوير تشهدها المدن الجامعية بحضور الأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، والاستاذ خالد رزق مدير عام المدن الجامعية،والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة، والدكتور عمرو رياض، مدير عام مركز الأعمال والاستشارات الهندسية، والدكتور أيمن سمرة، نائب مدير المركز، والأستاذ هاني صابر، مدير مدينة نصر (أ).

وخلال الجولة التفقدية تابع رئيس الجامعة أعمال رفع كفاءة البوابة الرئيسة للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، وتابع أعمال رفع كفاءة مباني: «الفاروق سيدناعمر بن الخطاب - وسيدنا عثمان بن عفان - وسيدنا علي بن أبي طالب) كما تابع أعمال تغيير شبكة مياه الشرب وري الحدائق، وأعمال تطوير شبكة الكهرباء وتركيب لوحات كهربائية حديثة.

كما تفقد فضيلته أعمال إنشاء المبنى الجديد للطالبات بقدرة استيعابية قدرها (1200) طالبة، كما تابع فضيلته الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال الجارية وشدد على وضع خطة لاستبدال العُهَد الخاصة بالأثاث الطلابي عبر جدول زمني قصير الأجل للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للطلاب.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد والصيانة ورفع الكفاءة داخل المدن الجامعية خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد (2024 - 2025م).

وفي ختام الجولة أشاد رئيس الجامعة بمستوى التطوير والتجديد والصيانة ورفع الكفاءة، وعبَّر عن سعادته بما لمسه من تطوُّرٍ كبيرٍ في غرف التسكين وتخصيص حمام خاص بكل غرفة؛ حفاظًا على النظافة والخصوصية للطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كل سبل الراحة لأبنائها؛ تشجيعًا لهم على النجاح والتفوق؛ انطلاقًا من أن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.