القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1446 هـ.

وجاء في نص البرقية: "السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الإحتفال بذكرى مولد نبى الرحمة محمد صلوات الله عليه وسلامه يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمُنيات الصحة والعطاء داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى مصرنا العظيمة وشعبها بكل الخير واليمن والبركات، و إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المشرفة ، لميلاد خير البشر ونبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطناً عزيزاً لكل المصريين واضعين أمنها وسلامتها وقدسية أراضيها فوق كل إعتبار، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل القوات المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسئوليات العظيمة التى كلفها بها شعب مصر العظيم، وأدعوا الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير ".

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة:

وبعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية.

هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.