وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

والذى إستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمةً أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل للهيئة الهندسية للحفاظ على الإستعداد القتالى الدائم والكفاءة الفنية العالية.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية للمشروع والخطط والدراسات التى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة.

وفى بداية المشروع نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية، وناقش عددًا من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ومدى إتقانهم لها، وقدرتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء تنفيذ المهام وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدًا بالآداء والتدريب المتميز للعناصر المشاركة.

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة أثناء مراحل المشروع ، كما ناقش عدد من القادة والضباط فى المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات.