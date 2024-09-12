نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين خريجى الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين (ذكور – إناث) خريجى الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على (البكالوريوس – الليسانس – الماجستير) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2024، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة.

أولًا: التخصصـات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات ( طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة)، وبالنسبة للطالبات الإناث ( رئيسات تمريض )، ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/1/ 2025 عن (26) سنة، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثانيًا التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس من الذكور فقط وتشمل الكليات الآتية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى ( ويسمح التقديم لخريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ).

العلوم من تخصصات ( كيمياء– كيمياء مزدوجة – بيولوجى - ميكرو بيولوجى- جيولوجيا– فيزياء- جيو فيزياء ) الحقوق - التجارة - الزراعة - التربية الرياضية - اللغات " إنجليزى – عبرى – فرنسى – المانى – عربى " - علم نفس- علم اجتماع - إعلام وصحافة – تربية موسيقية- علاج طبيعى ).

التخصصات المطلوبة من الحاصلين على الدراسات العليا( ماجستير) من الذكور فقط تشمل كليات (علم نفس- علم اجتماع من أقسام علم النفس " الأكلينكيى – الإجتماعى – السياسى " – إعلام وصحافة من أقسام " صحافة – إذاعة وتليفزيون " ).

ويشترط فى التخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/1/2025 عن (24) سنة للحاصلين على البكالوريوس والليسانس، و(26) سنة بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعى، و(30) سنة للحاصلين على درجة الماجستير، وتكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الشروط العامة للقبول أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس ) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك، وألا يكون الطالب / الطالبة قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية أو مدنية، وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و(155 سم) للإناث.

وأن يكون الطالب / الطالبة لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام فى حالة عدم اللياقة الطبية، وأن يجتاز

الطالب / الطالبة بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة ( للذكور) فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر دون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز.

وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الإختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة)، ويجتاز الطالب/ الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقًا لتقييم لجنة الإختبار وطبقًا لأسبقية إختياره، وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى ( البكالوريوس – الليسانس) من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس( المعاهد العليا - الأكاديميات ) عدا خريجى (كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى من الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى)، وأن يكون مؤهل الدراسات العليا ( ماجستير أكاديمى ) فى نفس تخصص المؤهل الجامعى وطبقًا للتخصصات المطلوبة فى الدراسات العليا، ويشترط أن يكون المؤهل الجامعى (البكالوريوس / الليسانس) من جامعة حكومية أو خاصة، ويسمح للضباط الإحتياط والمكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك، ولا يسمح للطلبة المتقدمين من دفعة المحاربين عام 2024 وقام بتسجيل البيانات الإجتماعية وإستخراج رقم القيد بالتقديم فى دفعة المتخصصين عن نفس العام.

علمًا بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو ( www.tansiq.mod.gov.eg ).

وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) لحملة البكالوريوس والليسانس والماجستير إعتبارأ من يوم الإثنين الموافق 16/09/2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 30/09/2024 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا، وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 23 / 09 / 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 03/10/2024.