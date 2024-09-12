نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني. يأتي هذا القرار عقب اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتائج الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني، حيث من المقرر أن يستمر التسجيل لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024 وحتى الاثنين 16 سبتمبر 2024.

يتيح الموقع الإلكتروني للتنسيق: tansik.digital.gov.eg للطلاب فرصة إدخال رغباتهم واختيار الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها، بناءً على التخصصات المتاحة والمجموع الذي حصلوا عليه. ويشمل التسجيل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، حيث حدد الحد الأدنى للتقديم في الشعبة العلمية بـ 205 درجات بنسبة نجاح 50%، بينما لم يتم تحديد حد أدنى محدد للشعبة الأدبية في هذا البيان.

العدد الإجمالي للطلاب المستهدفين

بلغ إجمالي الطلاب الذين يحق لهم تسجيل رغباتهم 86،200 طالبًا وطالبة، موزعين على الشعبتين العلمية والأدبية. وقد قُدّر عدد الطلاب في الشعب العلمية بـ 59،705 طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 26،495 طالبًا. ويُتوقع أن يشهد موقع التنسيق إقبالًا كبيرًا من هؤلاء الطلاب على مدار فترة التسجيل المحددة.

نتائج المرحلة الثالثة وتقلـيل الاغتراب

من جانب آخر، أكدت الوزارة أن نتائج المرحلة الثالثة للتنسيق ستُعلن فور الانتهاء من عملية مراجعة الرغبات التي قام الطلاب بتسجيلها، وإغلاق موقع التنسيق الإلكتروني في الموعد المحدد، وبعد إعلان النتائج، سيتم فتح الموقع مرة أخرى لإتاحة الفرصة للطلاب لتقديم طلبات تقليل الاغتراب، وفقًا للشروط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تضمن تقليل فرص الاغتراب بين الطلاب وفقًا للنسبة المقررة.

يعد تقليل الاغتراب فرصة مهمة للطلاب الذين تم قبولهم في جامعات بعيدة عن مناطق إقامتهم، حيث يهدف النظام إلى تقريب المسافات الجغرافية بين الطالب والجامعة التي سيلتحق بها، بما يضمن تيسير العملية التعليمية على الطلاب وأسرهم.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على تسهيل عملية التسجيل الإلكتروني ومراجعة الرغبات بدقة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب في توزيع المقاعد الجامعية المتاحة، بما يتناسب مع مجموعهم وتفضيلاتهم.