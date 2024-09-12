وزارة العمل : ملتقى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بقطاع البترول ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ملتقى السلامة والصحة المهنية ، بالشركة الفرعونية للبترول بغرب بورسعيد ، بعنوان "مخاطر الحريق وكيفية السيطرة عليه" ، وذلك بحضور ٢٥ من مسؤولي السلامة والصحة المهنية فى عدد ١٠ شركات والمقاولين بقطاع البترول، تناولت الفعاليات مناقشة مخاطر الحريق وأسبابه وأنواعه ، وكيفية السيطرة على الحريق ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وأجهزة الإنذار ، وكذلك ورشة عمل حول مناقشة الحوادث الجسيمة ( الحرائق ) التي حدثت بالمنشآت المختلفة لتجنب حدوثها ، ياتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وفى إطار جهود التوعية والتثقيف التي تقوم بها المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بقطاعات العمل داخل المحافظة لحمايتهم ووقايتهم من مخاطر بيئة العمل التي يعملون بها وذلك لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار في ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ،ان تلك الجهود التي تقوم بها مديرية العمل وأجهزتها التابعة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة الاهتمام بنشر الوعي والتثقيف حول مجالات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيق اشتراطاتها ، لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين ، وتكثيف جهود التوعية والتثقيف حول أهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن ، وأضاف مدير المديرية أنه ألقى المحاضرات بالملتقى الكيميائية نادية وليم باحث أول بإدارة السلامة والصحة المهنية حول مخاطر الحريق ، والكيميائية لندا سعد باحث بإدارة السلامة بالتعريف بأنواع طفايات الحريق وأجهزة الإنذار ،وقامت الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ببورسعيد بعمل ورشة عمل حول مناقشة الحوادث الجسيمة ( الحرائق ) التي حدثت بالمنشآت المختلفة لتجنب حدوثها ، وأكد مدير المديرية إلى أهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على العمال وبيئة العمل وبالتالي زيادة الإنتاج واتباع طرق السلامة في حياتنا اليومية كمنهج حياة،و حضر الملتقى الكيميائية السيدة اسماعيل مدير مكتب بورسعيد ، ومفتشي مكاتب بورسعيد وبورفؤاد.