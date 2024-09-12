وزارة العمل : 250 فرصة عمل لشباب الشرقية للعمل بشركة النساجون الشرقيون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - أعلنت وزارة العمل،اليوم الخميس ، عن توفير 250 فرصة عمل ، للشباب من أبناء محافظة الشرقية ، للعمل بشركة النساجون الشرقيون ، وعنوانها : المنطقة الصناعية A1 ، من شركات القطاع الخاص ، وذلك للتقديم عليها من أصحاب المؤهلات المتوسطة، وبدون مؤهل ،على أن يكون السن من 20 إلى 33 سنة ، وذلك للعمل بتخصصات مختلفة منها 100 فرصة على فنى انتاج دبلوم صنايع – جميع التخصصات ، و50 فنى انتاج دبلوم تجارة، و50 فنى انتاج ،دبلوم زراعة ، و50 فنى انتاج ،ثانوية عامة، وازهرية ..

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل ،ومديرية العمل بمحافظة الشرقية وشركات القطاع الخاص العاملة داخل نطاق المحافظة،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،والتى تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..

وأوضحت الوزارة فى بيانها ، أن تلك الفرص التي جرى توفيرها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد فرص العمل ، والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج ، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتجهيز العمالة المؤهلة ،و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة، وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وأضافت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، ان الفرص المعلن عنها يحدد راتبها حسب المقابلة ، كما حددت الاوراق المطلوبة للحصول عليها : شهادة المؤهل الدراسى ، وشهادة الميلاد ، و4 صور شخصية ، وفيش وتشبيه ، وكعب عمل (شهادة قيد ) ، على أن تكون المقابلات الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 16 و 17 من شهر سبتمبر الجاري ، ويومى الاحد والثلاثاء الموافق 22 و24 من نفس الشهر لحين اكتمال الأعداد المطلوبة ، على أن يتم التقديم للحصول على تلك الفرص بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية ..