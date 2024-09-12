وزير الخارجية والهجرة يترأس مع نظيره الكويتي اللجنة المصرية الكويتية المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - في إطار انعقاد فعاليات الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة في القاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين، عقد السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءاً ثنائياً منفرداً مع معالي وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة السيد عبدالله اليحيا، ثم أعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين بحضور وفدي البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للوزير/ عبدالله اليحيا على تجديد سمو أمير الكويت ثقته فيه في التعديل الوزاري الأخير، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع دولة الكويت ودعمها للإجراءات الخاصة بتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥.

كما أعرب سيادته عن حرص مصر على زيادة التعاون المشترك لتعزيز أمن الخليج باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً على حرص مصر على دورية انعقاد كافة الآليات التشاورية الخاصة بالشقين السياسي والاقتصادي بين البلدين، وانعقاد منتدى الاستثمار المصري/الكويتي في الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض ملامح البرنامج الاقتصادي المصري، والمزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار، مشيراً إلى الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الكويتيين في مصر، منوهاً إلى تطلع القاهرة لزيادة الاستثمارات الكويتية بمصر. كما أكد سيادته على الثقة المصرية الكاملة فيما توليه دولة الكويت من اهتمام كبير لرعاية وتيسير سبل إقامة كافة المواطنين المصريين في الأراضي الكويتية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللجنة المشتركة اختتمت أعمالها بالتوقيع على عشر مذكرات تفاهم في مجالات السياحة والإسكان والإعلام والشباب والرياضة وقطاع التخطيط والتنمية وتعزيز حماية المنافسة، وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة، فضلاً عن التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في الدولتين.