وزارة العمل : توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمصنع سيناء للأسمنت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، نظمت ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بعنوان : "أهداف و تشريعات السلامة والصحة المهنية والحرائق وانواعها وكيفية مكافحتها "، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" بمصنع سيناء للأسمنت الأبيض ، وذلك بحضور عدد 53 من العاملين بالمصنع ، وعدد من العاملين بشركة اسكوم للمحاجر ، والشركة الألمانية للمقاولات ، تناولت الندوة عدة موضوعات أهمها : مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية ، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها ، وذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة في أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح محمد زكى عبدالمجيد مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة ، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ، ويحقق المكاسب للطرفين ، ومتابعة ومُراقبة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية ،لمواجهة أي حوادث ، وأكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة في التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك في مختلف مواقع العمل ، كما حاضر بالندوة الكيميائي عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، تحت إشراف مدير المديرية ، بحضور المهندس أيمن عبد الصبور مدير عام المصنع ، وأسامة الدجوى رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة سيناء للأسمنت الأبيض ، والمهندس محمد أبو حطب مدير السلامة والصحة المهنية والبيئة بالمصنع ..