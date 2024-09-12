رئيس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - يهنئ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس الأعلى للإعلام: أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأخلص التهاني للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، سيدنا محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم)، داعين المولى عز وجل، أن يديم على سيادتكم التوفيق وأن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم.

وأضاف إذ نستلهم من السيرة العطرة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، نموذجًا رائعًا في القدوة الطيبة والقيم النبيلة والسماحة، وأن يعم السلام سائر بلاد العالم.