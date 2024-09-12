وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - أستقبل اليوم السيد الدكتور / شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد / وليد جمال الدين – رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك.

وقد حضر الاجتماع كل من السيد/ وليد ابو المجد– نائب وزير التموين والتجارةالداخلية، والدكتور/ اشرف صادق - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والسيد/ أحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة،، والدكتورة/ هبة السيد - معاون الوزير والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال اللقاء أكد السيد الدكتور/ شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون مع كل مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما أكد السيد الدكتور الوزير على أهمية طرح المزيد من الفرص الأستثمارية المرتبطة بملفات وزارة التموين، وأشار السيد الدكتور الوزير إلى ضرورة تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب مزيد من المستثمرين للتوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية والعمل على توطين صناعة الصوامع في مصر ، أضافة إلى إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة بالمنطقة الأقتصادية لقناة السويس لما لهذه المشروعات من أهمية استراتيجية.

ومن جانبه وجه السيد/ وليد جمال الدين- رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التحية للسيد الدكتور وزير التموين، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة وخاصة في مجالات إنشاء الصوامع والمناطق اللوجستية، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة وتمثل قيمة مضافة كبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشدد على الأهتمام بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل سعي المنطقة الاقتصادية لجذب مختلف الإستثمارات العالمية والعربية في القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها، والتي تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.